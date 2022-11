Paweł Burczyk ma córkę z autyzmem. Złośliwe uwagi słyszał nieraz

Na diagnozę czekali wiele lat. Gdy u córki Pawła Burczyka w końcu rozpoznano autyzm, dziewczynka chodziła już do szkoły. To, co przeżył wtedy znany z filmów i seriali aktor, porównuje do żałoby. Dziś sam pomaga rodzicom, którzy są w sytuacji znanej mu sprzed lat.