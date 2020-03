Paweł Królikowski był przygotowany na wszystko. Przed śmiercią załatwił najważniejsze sprawy

Paweł Królikowski do szpitala trafił tuż przed Bożym Narodzeniem. Według jednego z tabloidów nie opuścił placówki aż do dnia swojej śmierci. Lekarze nieustannie walczyli o jego zdrowie, a aktor mógł liczyć na wsparcie bliskich: ukochanej żony i piątki dzieci. Ich wpisy w mediach społecznościowych sprawiają, że do oczu cisną się łzy.