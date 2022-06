Paweł Królikowski uhonorowany. Na jego cześć nazwano skwer

Paweł Królikowski urodził się 1 kwietnia w 1961 r. w Zduńskiej Woli, gdzie spędził dzieciństwo. Aktor uczęszczał do krakowskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Grał w wielu filmach, serialach i spektaklach teatralnych. Widzowie pokochali go za rolę Kusego w serialu "Ranczo". W latach 2018–2020 był prezesem Związku Artystów Scen Polskich. Po długotrwałej chorobie zmarł 27 lutego 2020 r. w Warszawie.