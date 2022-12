Paweł Stasiak nie wiedział, na co choruje. "Zapadałem się w sobie"

- Na początku lekarze szukali, a ja robiłem kolejne badania i wychodziło, że organizm jest zdrowy i nie ma się do czego przyczepić. Zostałem przebadany od góry do dołu na wszystkie strony i okazało się, że nic się nie dzieje. A jednak samopoczucie było złe i nie wiadomo było co tym zrobić - opowiadał Stasiak, który polegał nie tylko na farmaceutykach, ale także na medycynie naturalnej. I dziś nie ma takich stanów jak przed diagnozą.