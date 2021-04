Ma znanego brata. Wcześniej się nim nie chwalił

Aktor podkreślił, że nigdy nie prosił rodziny o pomoc, a bliscy nawet nie wiedzieli, że młody aktor ledwo wiąże koniec z końcem. - Uważałem, że to jest mój problem. Przecież to ja podjąłem decyzję, że chcę zostać aktorem. Musiałem sam ponieść jej konsekwencje – przyznał.

- Maciej jest wybitnym profesorem medycyny. On ratuje te dziewczyny, naprawdę. A ja co? – mówił Wilczak w "Dobrym Tygodniu" o bracie, który pracuje w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu.

Wilczak skończył szkołę filmową w 1989 r., ale wcześniej też przymierzał się do zostania lekarzem. Choć w jego przypadku była to raczej próba spełnienia marzeń rodziców. - Zdawałem na medycynę, ale dwa razy mnie wyrzucili. Dzięki Bogu. Bo słaby byłem – wyznał aktor.

Później dostał się do technikum radiologicznego, żeby uniknąć poboru do wojska. Ale tam również nie zagrzał miejsca. Cały czas ciągnęło go do aktorstwa.