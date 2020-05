Pectus odpowiada prezydentowi. Zespół podejmie wyzwanie

Wyzwanie Hot 16 challenge dosłownie opanował internet i wyszedł daleko poza środowisko hip hopowe. Zabawa, w której tak chętnie biorą udział artyści, celebryci i osoby publiczne, polega na „nawinięciu” 16 napisanych przez siebie wersów w wybranej przez siebie formie. Artyści puścili wodze fantazji i w sieci zaroiło się od zarapowanych i zaśpiewanych kawałków, odnoszących się do bieżącej sytuacji.

Wyzwanie podjęli także politycy. W tym Andrzej Duda, którego internetowy występ odbił się szczególnie szerokim echem w mediach. Choć co do tego, że prezydent weźmie udział początkowo nie dawał wiary nawet rzucający wyzwanie raper Zeus. Prezydent zaczepkę jednak przyjął, a wśród odbiorców wywołał niemałą dyskusję i konsternację.

Niemniej, Andrzej Duda przekazał pałeczkę dalej, nominując do zabawy kolejne osoby, w tym m.in. Golec uOrkiestrę i zespół Petcus. Podkreślił, że to właśnie grupa braci Szczepaników jest ulubionym zespołem jego i żony. Na wyzwanie od samego prezydenta odpowiedzieli już Golcowie. Pectus nie zostają w tyle i także podejmują rękawicę, co zapowiedział w rozmowie z Plejadą Tomasz Szczepanik.