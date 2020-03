Penelope Cruz wspiera Johnny'ego Deppa. Złożyła pisemną deklarację

W maju 2016 r. Amber Heard złożyła papiery rozwodowe i oskarżała męża o przemoc domową. Wizerunek Deppa mocno przez to ucierpiał, ale wygląda na to, że może odzyskać on dobre imię. Do prasy trafiły nagrania prywatnych rozmów Deppa i Heard, w których to ona jawi się jako główna agresorka.