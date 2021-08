Pete Parada nie zgadza się na obowiązkowe szczepienia. Muzyk The Offspring wyrzucony z zespołu

"Ponieważ nie jestem w stanie dostosować się do tego, co staje się coraz bardziej nakazem w branży, zdecydowano, że niebezpieczne jest dla mnie przebywanie w pobliżu innych, w studiu i na trasie. Wspominam o tym, ponieważ nie zobaczycie mnie na nadchodzących koncertach" - dodał z żalem. "Nie żywię urazy do mojego zespołu. Robią to, co uważają za najlepsze dla nich i ja robię to samo. Życzę całej rodzinie The Offspring wszystkiego najlepszego" - dodał.