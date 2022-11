"Pewne rzeczy się nie zmieniają". Materiał z dzikiej, nielegalnej sesji Dezertera jest nadal aktualny

Trafiliśmy na początki punk rocka i uznaliśmy, że to jest to, że to jest na tyle prosta muzyka, że nie potrzeba nam długoletniej edukacji, bo najważniejsze jest, by oprzeć przekaz na emocjach. Na początku graliśmy dla swojej przyjemności, ale pierwsze konfrontacje z publiką, np. na Mokotowskiej Jesieni Muzycznej tuż przed stanem wojennym czy później na Jarocinie utwierdzały nas w przekonaniu, że to nie tylko fajna zabawa, tylko coś, co staje się ważne dla ludzi. Okazało się, że myślących podobnie jak my, jest znacznie więcej, że razem możemy zrobić coś nowego. Widzieliśmy w tym sens, czuliśmy napęd do do działania, motywację do tworzenia coraz bardziej wyrazistej muzyki.