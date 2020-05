Nie żyje Phil May. Zaskakujący powód śmierci

Piosenkarz pochodzący z Dartford w hrabstwie Kent, urodził się 9 listopada 1944 r. W 1963 r. założył zespół The Pretty Things wraz z gitarzystą Dickiem Taylorem, byłym basistą The Rolling Stones. May był także głównym autorem tekstów na albumie grupy "SF Sorrow" z 1968 r., często określanego jako jednego z pierwszych rockowych albumów koncepcyjnych.