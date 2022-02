Piękna królowa Letizia odważnie odsłania nogi na oficjalnej gali

Europejskie media lubią porównywać Letizię do Kate, którą poddani także kochają i już dziś mówią o niej, że będzie fenomenalną królową. Jednak to, co różni hiszpańską monarchinię od żony Williama, to większa swoboda w doborze garderoby. Tego wieczoru królowa miała na sobie suknię Armaniego z wysokim wycięciem, które ukazywało jej smukłe opalone nogi. Kate nie pozwala sobie na taki seksapil podczas oficjalnych wydarzeń.