"Piękni i młodzi". Wirują światła, tańczy świat, a ich miłość upadła tak. Nawet disco polo tego nie uratuje

Magda i Dawid Narożni z zespołu “Piękni i młodzi” nie tak dawno śpiewali, że miłość jest taka cudowna, niewinna i słodka. Po obejrzeniu nagrania z ich bójki próżno szukać w tekstach ich piosenek słów pocieszenia.



Małżeństwo discopolowców o swoim rozstaniu poinformowało w czerwcu 2019 r. Wydali stonowane oświadczenie i zapowiadali, że dalej będą razem pracować. Jednak w Sylwestra doszło między nimi i ich nowymi partnerami do szarpaniny. Dawid Narożny nagrał część zdarzenia, a film trafił w ręce tabloidu.

Widać na nim roześmiane towarzystwo przy stole z wódką. W tle leci popularna piosenka disco polo "Ona czuje we mnie piniądz". Do Magdy Narożnej podchodzi jej mąż z pytaniem "A gdzie jest Gabrysia?", mając na myśli ich 10-letnią córkę. W odpowiedzi słyszy "Twoje dziecko jest teraz pod moją opieką. Jak była pod twoją, to ja się nie interesowałam, więc wyp...aj stąd".