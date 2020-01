Piękni i Młodzi wystąpili w nowym składzie. Fani szybko zareagowali

Piękni i Młodzi robią wszystko, by ratować dobre imię zespołu. Po bójce, która wybuchła w jednym z hoteli w Zakopanem, do Magdaleny i Dawida Narożonych przylgnęła łatka skandalistów. Widząc, w jak trudnej sytuacji jest cała grupa, postanowili działać. Efekt? Członkowie zespołu wyrzucili z niego Dawida i kontynuują karierę w nowym składzie. Sceniczny "debiut" mają zresztą już za sobą. I choć Piękni i Młodzi są zadowoleni z podjętych kroków, to fani są mocno podzieleni. Nie wszystkim spodobało się to, co zobaczyli na scenie.