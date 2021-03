Piers Morgan skrytykował występ Meghan i Harry’ego. Wpłynęło ponad 40 tysięcy skarg

Aktualnie najgłośniejszym tematem w mediach jest występ Meghan i Harry’ego w programie Oprah Winfrey . W trakcie dwugodzinnej rozmowy książęca para nie miała żadnych oporów, by ujawnić niekorzystne informacje na temat brytyjskiej rodziny królewskiej. Poruszyli wątek rasistowskich zachowań na dworze czy braku akceptacji dla Meghan, gdy miała problemy ze zdrowiem psychicznym. Żona Harry’ego zdradziła także, że borykała się z myślami samobójczymi.

- Harry'emu wyraźnie zależy, aby Ameryka i reszta świata znienawidziła jego rodzinę, monarchię i całą Wielką Brytanię. (...) Nie uwierzyłbym Meghan Markle, nawet gdyby prezentowała prognozę pogody. Powiedzmy to sobie szczerze: Harry i jego żona właśnie spędzili dwie godziny sr**ąc na wszystko, za czym stoi królowa i nad czym tak ciężko pracowała. Jednocześnie udają, że ją wspierają. To wszystko na dodatek w czasie, gdy jej 99-letni mąż jest poważnie chory w szpitalu. To niepojęte - napisał Morgan.