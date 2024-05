Pierwszy mąż namówił ją na ucieczkę. Ewa Bem mogła nigdy nie wrócić do Polski

Z czasem do grupy dołączył Tadeusz Gogosz. Przystojny basista z okazałym wąsem bardzo spodobał się 19-letniej wokalistce. Zresztą to uczucie było odwzajemnione. Para pobrała się, a niedługo potem zespół, w którym oboje występowali, rozpadł się. Gogosz namówił żonę, aby wyjechali do Norwegii.