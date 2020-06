Pierwszy wpis po rozstaniu. Beata Tadla nie traci uśmiechu

Tadla zamieściła uśmiechnięte selfie z podpisem: "Dziś jest jutrem, którym martwiliśmy się wczoraj. Warto było? NIEEE! Uśmiechu. Każdego dnia". W komentarzach lawina komplementów i słów poparcia. "Czasem się po prostu nie da nie martwić. Ale oczywiście ma pani rację" – napisała jedna z fanek, której Tadla odpowiedziała, że czasem trzeba pozwolić sobie na zamartwianie, ale potem "poprawić koronę i śmigać do przodu".

Przypomnijmy, że ten optymistyczny wpis jest pierwszą reakcją Tadli po niedawnym ogłoszeniu rozstania. Po głośnym rozstaniu z Jarosławem Kretem Tadla bardzo zachowawczo podchodziła do uzewnętrzniania się w mediach społecznościowych. Dopiero na początku roku pokazała wspólne zdjęcie z "najbardziej inspirującym mężczyzną, jakiego mogła sobie wyśnić". Zarówno fotka, jak i wpis o "delektowaniu się szczęściem", zniknął już z profilu Tadli na Instagramie. A Rafała nie ma już u jej boku.

Biznesmen, który nie jest osobą publiczną i prosił o uszanowanie swojej prywatności, zamieścił na swoim profilu na Instagramie krótkie oświadczenie . Chciał nim uciąć wszelkie spekulacje i domysły, a zarazem potwierdził, że jego związek z Tadlą to już przeszłość.

Rafał korzystając z okazji podziękował byłej partnerce za wspólnie spędzone chwile i życzył jej wszystkiego, co najlepsze. "Bo niewątpliwie jest wspaniałą kobietą, która na to zasługuje". Poprosił też, by nie doszukiwać się w tym sensacji i zapewnił, że nadal darzą się wzajemnym szacunkiem.