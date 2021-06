Wypalała piętno seksualnym niewolnicom. Jest list aktorki

"Teraz nadrzędne jest dla mnie to, by z głębi mojego serca powiedzieć, jak bardzo was przepraszam. Poddałam się nauczaniu Keitha Raniere i poświęciłam mu wszystko [...] Odsunęłam się od was i zamknęłam na komentarze, gdy próbowaliście ratować moje życie. Okłamywałam was co rusz, by chronić iluzję, której tak bardzo się poświęciłam" - pisze.