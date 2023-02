Piotr Adamczyk w końcu to zrobił. Jego mama odetchnęła z ulgą

Piotr Adamczyk to postać, której w Polsce nie trzeba nikomu przedstawiać. Widzowie znają go z całej masy różnych filmów. Jeśli akurat nie grał znanych osobistości w rodzaju Fryderyka Chopina czy przede wszystkim papieża Jana Pawła II, to pojawiał się w dużych hitach jak "Testosteron" czy serii "Listy do M.".