W tym roku Piotr Fronczewski będzie świętował 46-lecie związku ze swoją ukochaną żoną. Co ciekawe, aktor poznał swoją partnerkę w windzie w bloku przy ulicy Wspólnej. On kupował tam mieszkanie dla mamy, ona tam mieszkała. Właścicielką mieszkania była pani Hanna i kiedy przyszło do sporządzania umowy, ktoś ją musiał sprawnie napisać na maszynie. Tą osobą była właśnie Ewa napotkana wcześniej w windzie.