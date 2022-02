Piotr Gąsowski nie kryje emocji. "Spie*rzył nam pan urlop"

Piotr Gąsowski znany jest ze swojego poczucia humoru, którym potrafi rozbawić wszystkich. Nie można odmówić mu również dystansu do siebie i swojego wyglądu, który już niejednokrotnie udowadniał. On jednak nie jest od wyglądania, a od zabawiania publiczności, a to wychodzi mu znakomicie!