Piotr Gąsowski też miał swoje "365 dni". Na dowód pokazał "pikantne" stare zdjęcie

Piotr Gąsowski słynie z dużego poczucia humoru. Wykorzystuje je nie tylko na scenie, czy prowadząc "Twoja twarz brzmi znajomo", ale także w mediach społecznościowych. Aktor swoje profile na Facebooku czy Instagramie prowadzi ze swadą i przymrużeniem oka, skutecznie bawiąc obserwujących go fanów. Gąsowski nie tylko zaczepia w dowcipny sposób swoich znanych przyjaciół. Często komentuje też otaczającą rzeczywistość. Czasem nawiązując do zupełnie poważnych tematów ze sceny politycznej, czasem dołączając do gorącej dyskusji toczącej się przez show-biznes.