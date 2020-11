Piotr Gąsowski z ważną rolą w największej dobroczynnej akcji Polsatu. Zastąpi Kowalewskiego

Niestety 83-letni aktor miał ostatnio poważne problemy ze zdrowiem. Na wiosnę trafił do szpitala z powodów kłopotów z sercem. Gdy do sieci trafiło ostatnio zdjęcie aktora, który nie pokazywał się publicznie przez jakiś czas, to wielu internautów nie kryło swojego zdziwienia jego wyglądem. Dość potężny mężczyzna, idealnie pasujący do bycia św. Mikołajem, był wyraźnie chudszy i poruszał się o lasce.