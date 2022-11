Piotr Kupicha: Potrzebowałem przerwy od mediów, żeby złapać wiatr w żagle. Teraz prę do przodu

Wiesz co, myślę sobie, że tylko sfera prywatna może mnie dotknąć. Żadne teksty w stylu "beczysz jak koza", "beznadziejna muza", "co on tam śpiewa", "co to za teksty", "zrób coś w końcu z tą przegrodą nosową". Powiem więcej, przyszedł taki moment w życiu, że ten hejt dodaje mi skrzydeł. Kiedy docierają do mnie najbardziej złośliwe, zjadliwe komentarze, takie w stylu "ja pierd... co on bredzi", czy "niech spierd... z tym Feelem", przypominam sobie najlepszą koncertową wersję siebie, to, ile mogę dać mojej kochanej publiczności. Że jestem w stanie zaśpiewać tak, jakby jutro miał się skończyć świat. I to mnie motywuje.