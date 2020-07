Piotr Zelt miał nawrót depresji. Wszystko przez pandemię

W Polsce depresja, zwłaszcza u mężczyzn, jest tematem tabu. Choć statystycznie choruje na nią więcej kobiet, to właśnie panowie nie radzą sobie z tą chorobą i częściej popełniają samobójstwa. To właśnie dlatego Piotr Zelt postanowił w 2017 roku publicznie opowiedzieć o swojej walce z depresją.

- Jeżeli moja historia może uratować komuś życie, powstrzymać go przed samobójstwem, od rujnowania sobie życia przez zapadnięcie się w jakiś niebyt potworny, to ja czuję obowiązek, by mówić o moim doświadczeniu z depresją - mówił wtedy aktor w rozmowie z "Show". Lata temu depresję pogłębiły doświadczenie rozwodu i rozstanie ze zdradzającą go modelką Moniką Ordowską.