Będzie ślub? "Marcelina jest jego natchnieniem"

Piotr Żyła przez 12 lat wiódł szczęśliwe życie męża. W 2006 r. ożenił się z Justyną Lazar, kuzynką Adama Małysza, ale już w listopadzie 2018 r. było po miłości. I choć sprawa przed sądem zakończyła się rozwodem za porozumieniem stron, prawdziwa wojna zaczęła się dopiero później. Justyna na każdym kroku wytykała mężowi niewierność i co rusz wbijała mu kolejne szpile. Mimo że od tej pory minęły już ponad 2 lata, eksmałżonka nie ustaje w boju. Tym, co szczególnie ją rozjusza, jest temat dzieci i finansów. Według niej, skoczkowi daleko do wzorowego ojca i przede wszystkim płaci za niskie alimenty . Irytuje ją również jego nowa wybranka .

Choć niejedna osoba na miejscu Piotra straciłaby cierpliwość lub zapadła się pod ziemię, on nie zamierza przejmować się krytyką byłej żony. Mało tego, wszystko wskazuje nawet na to, że skoczek nie zniechęcił się do instytucji małżeństwa. Jak donosi bowiem "Rewia", jego ślub z Marceliną to tylko kwestia czasu.