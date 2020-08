Po rozstaniu z Megan Fox jest rozchwytywany. Jedna już go zdradziła

Johnny Depp i Amber Heard walczą w sądzie

Green był w ten sposób łączony przez media z Courtney Stodden i Tiną Louise. Ta pierwsza to 25-letnia osobowość telewizyjna i piosenkarka, znana także z kontrowersyjnego małżeństwa z Dougiem Hutchinsonem. Ich ślub odbył się w 2011 r., kiedy ona miała 16, a on 51 lat. W marcu 2020 r. doszło do rozwodu, a kilka miesięcy później Stodden zaczęła pisać do Greena na Instagramie.