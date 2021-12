Rozstania 2021: nie brakowało dramatów. Pamiętacie?

Takiego problemu nie mieli Doda i Emil Stępień. Tę parę łączyła wielka miłość do siebie i wspólnej pracy, co okazało się koszmarem, gdy doszło do rozwodu. Doda i jej partner obrzucali się inwektywami i przerzucali oskarżeniami - niektóre dotyczyły ich relacji, inne wspólnej pracy na planie "Dziewczyn z Dubaju". W końcu afera przycichła. Ale patrząc teraz na zdjęcia ze ślubu Dody i Stępnia, trudno uwierzyć, że tej zakochanej pary już dawno nie ma.