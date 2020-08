Podpalenie, szantaż, zastraszenie. Przyjaciele muzyka usłyszeli zarzuty

R. Kelly, wykonawca R&B, który zasłynął hitem "I Believe I Can Fly", został aresztowany w lipcu ubiegłego roku. Postawiono mu 13 zarzutów, m.in. zatrudniania nieletnich dziewcząt do działalności seksualnej, porwania, współżycie z nieletnimi czy tworzenia dziecięcej pornografii.