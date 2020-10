Podzieliła się refleksją. "Każdy ma prawo być inny"

Żona Piotra Rubika jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z przeszłości . Pokazuje również swoje córki i udostępnia fotografie z mężem. Tym razem gwiazda zaapelowała do fanów.

Agata Rubik zaapelowała do fanów i poprosiła o szacunek

"Ja jestem szczęściarą. Mam super dom, Męża, dzieciaki, rodziców. Przez całe życie doświadczałam miłości i mogłam liczyć na wsparcie. Niczego mi nie brakowało. I za to wszystko jestem codziennie niesamowicie wdzięczna" - zaczęła Agata.

Gwiazda zwróciła się do internautów. "Wiem, że tak nie wygląda świat każdego, że na około jest dużo cierpienia, niesprawiedliwości, krzywdy i nieszczęść. [...] Ludzie, bez różnicy na Wasze przekonania, doświadczenia i wiarę. Szanujmy się. Nie krytykujmy, nie kłóćmy. Wspierajmy się. To, czemu ja mówię stanowczo NIE, to agresji wobec jakiejkolwiek odmienności. Każdy ma prawo być inny" - napisała.