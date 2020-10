Pogodziła się z Kożuchowską. Chciałaby, żeby ją zagrała

Między scenarzystką "M jak miłość" a aktorką wcielającą się w Hankę Mostowiak swego czasu doszło do poważnego konfliktu. Małgorzata Kożuchowska chciała odejść w serialu, ale zamiast poinformować o tym najpierw produkcję, przekazała informacje mediom. Łepkowska nie kryła żalu, po czym uśmierciła ją w wypadku z kartonami, z którego śmiała się cała Polska.

Ilona Łepkowska wciąż współpracuje z TVP. "Nie zrywam żadnej umowy"

- W przypadku "M jak miłość" jest dylemat z tym, że coś idzie dobrze, publiczność to lubi, producent wiadomo zarabia na tym pieniądze, tak jak cała ekipa, stacja i nadal jest to najpopularniejszy serial w TVP. Ciężko jest powiedzieć: "zabieramy swoje zabawki i wychodzimy stąd". Jako autorka, jako scenarzystka kończyłabym wszystko. Dlatego ja zaczynałam seriale i odchodziłam - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Od kilku lat Ilona Łepkowska pisze też książki. Jej ostatnia powieść opowiada o wpływowej scenarzystce z piekła rodem. Choć skojarzenia nasuwają się same, autorka zapewnia, że w książce nie ma wątków autobiograficznych. Istnieją już plany ekranizacji bestsellera.

Ku zaskoczeniu wielu scenarzystka i pisarka przyznała, że chciałaby znowu współpracować z Małgorzatą Kożuchowską. Wygląda na to, że zakopały wojenny topór.

- Małgosia jest bardzo dobrą aktorką i ona, moim zdaniem, ma to do siebie, że potrafi zagrać bardzo rozmaite stany: ma poczucie humoru, jest osobą bardzo wesołą, dowcipną, ale też potrafi grać role dramatyczne - oceniła.

Nie wygląda jednak na to, aby gwiazda przystała na prośbę autorki. Ilona Łepkowska wyznała, że od czasu przekazania swojej książki Małgorzacie Kożuchowskiej nie miała z nią kontaktu. Liczy jednak na to, że gdy skończy scenariusz, uda jej się namówić aktorkę do współpracy. Myślicie, że Kożuchowska się zgodzi?