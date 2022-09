Pogrzeb Edwarda Hulewicza. Sławy pożegnały legendarnego wokalistę

Pogrzeb Edwarda Hulewicza odbył się w poniedziałek 19 września na warszawskich Powązkach Wojskowych. Zanim urna z prochami wokalisty została złożona w grobie, bliscy i zaprzyjaźnieni artyści podchodzili do mikrofonu, by powiedzieć kilka słów od serca. Do zgromadzonych przemawiali m.in. aktor Krzysztof Kumor i przedstawicielka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (a wcześniej wieloletni kierownik artystyczny Teatru Telewizji) Wanda Zwinogrodzka.