Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Gdzie i kiedy zostanie pochowany artysta?

5 kwietnia 2021 r. w wieku 74 lat zmarł Krzysztof Krawczyk. Artysta niedawno trafił do szpitala z powodu COVID-19. Tuż przed Wielkanocą jego zdrowie uległo poprawie i wrócił do swojego domu w Grotnikach. Prosił wtedy, by się o niego nie martwić. Niestety w poniedziałek zaczął tracić przytomność i choć szybko przewieziono go do szpitala w Łodzi, to nic nie dało się zrobić. – Od pewnego czasu miał problemy z sercem, a dokładnie migotanie przedsionków. Miał również problemy z płucami i oddychaniem – tłumaczył menadżer artysty, Andrzej Kosmala.