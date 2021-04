Pogrzeb księcia Filipa. Gdzie oglądać i czego się spodziewać?

Obejrzyj: Ekspertka opowiedziała o kontrowersyjnym wątku z życia Filipa

Oglądaj pogrzeb Filipa, księcia Edinburgh w transmisji BBC:

Co ciekawe, książęta zostali poproszeni o to, by na pogrzebie pojawili się w garniturach, a nie w wojskowych mundurach - choć podczas oficjalnych uroczystości tak się zazwyczaj ubierają. Podobno to decyzja samej królowej, która chciała oszczędzić upokorzenia Harry'emu i Andrzejowi.