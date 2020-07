Pogrzeb Michała Giercuszkiewicza. Rodzina zaapelowała do żałobników

Pod koniec lipca zmarł legendarny perkusista grupy "Dżem" Michał Giercuszkiewicz. Pogrzeb muzyka odbył się 31 lipca. Przed uroczystością bliscy muzyka zaapelowali do żałobników. Nie chcieli kwiatów ani kondolencji.

Rodzina aktora Jacka Czyża, który zmarł 24 lipca , również zaapelowała do bliskich gwiazdora. Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia, a bliscy mają trzy prośby.

"Po pierwsze: Prosimy Was, aby każdy podczas uroczystości miał na sobie jakiś kolorowy akcent. Jacek był człowiekiem barwnym i radosnym, więc postarajmy się dodać trochę "Czyżowego ducha" tej ceremonii" - czytamy.

"Pieniądze, które byście na nie wydali, wrzućcie do puszki, aby wspomóc Fundację Darii Trafankowskiej, która wspierała Jacka i była z nim do samego końca (puszka będzie na miejscu)" - napisał na Facebooku Aleksander Orsztynowicz-Czyż.

"Ze względu na sytuacje epidemiologiczną, bez względu na wasze prywatne podejście do niej, prosimy o zachowanie na pogrzebie wszystkich zasad bezpieczeństwa:używanie maseczek, zrezygnowanie z przytulania, całowania. Wiemy, ze jesteście z nami, wspieracie nas w trudnych chwilach. Wspólnie zadbajmy o to, by pożegnać Czyża pięknie, ale również bezpiecznie dla nas wszystkich".