Pogrzeb Romana Kostrzewskiego. Zespół Kat poinformował o szczegółach

"Chcemy podziękować Romkowi za to, co dla nas wszystkich zostawił i pomyśleliśmy, że dobrą formą takiego podziękowania będzie wykonanie jednego z jego utworów. Bylibyśmy zaszczyceni, gdybyście nam w tym pomogli, a może sami chcecie w taki sposób wyrazić wdzięczność? Prosimy, aby każdy, kto gra na jakimkolwiek instrumencie, nawet na trójkącie, zabrał go ze sobą i zagrał z nami 'Łzę Dla Cieniów Minionych'. Kto nie gra, może zaśpiewać, zagwizdać, zaklaskać… Ponieważ gramy akustycznie, to przegrajcie wersję z BUK – Akustycznie. Dajmy mu naszą łzę… Niech się niesie" - apeluje grupa Kat.