Pokazała, co robi dziecku przed snem. Fanom puściły hamulce

Małgorzata Rozenek-Majdan niedawno po raz trzeci została mamą. Gwiazda " Projekt Lady " w czerwcu tego roku urodziła Henia. Nie obyło się bez stresów, bo przecież ostatnie miesiące ciąży zbiegły się z bardzo niepewną sytuacją w szpitalach. Skończyło się na prywatnej, a co za tym idzie, luksusowej klinice. "Pełne bezpieczeństwo, wspaniała opieka i co najważniejsze teraz, możliwość pozostawania ojca dziecka przez dłuższy czas po porodzie" - pisała celebrytka kilka tygodni po porodzie. Nie trzeba było być jasnowidzem, aby przewidzieć, że Henio od razu pojawi się w mediach społecznościowych swoich znanych rodziców.

Baby boom w polskim show-biznesie. Gwiazdy pękają z dumy

"Tyle lat walki o to, aby przeżywać takie cudowne chwile.... Gratulacje! Nadzieja zawsze wygrywa" - pisze jedna z internautek, robiąc aluzję do problemów, z jakimi zmagali się Gosia i Radek. "To jest najlepsze, co mogłam zobaczyć przed snem. 😍 Ściskam was kochani ❤" – dodaje inna fanka, a kolejna tak podsumowuje nagranie: "Najlepszy widok dzisiejszego dnia w mediach 😍😍😍". I trudno z tym polemizować. Zresztą, spójrzcie sami: