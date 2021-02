Pokazała, jak wcina burgera. Uwagę zwraca niezwykły dodatek

Anna Lewandowska codziennie motywuje swoich fanów na Instagramie do zdrowego stylu życia. Żona gwiazdy Bundesligi nie tylko przypomina w sieci o treningach, ale i promuje zdrową dietę, którą można skomponować w oparciu o produkty jej spożywczej marki. Lewandowska na każdym kroku przekonuje, że zdrowo wcale nie oznacza niesmacznie i dzieli się w sieci przepisami na popularne dania w lżejszej, zdrowszej odsłonie. Ostatnio zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym z apetytem wcina burgera. Spokojnie, w wersji Lewandowskiej amerykański przysmak jest oczywiście wegański i bezglutenowy, ale większość fanów zastanowił jeszcze jeden niezwykły składnik, który wyłania się na zdjęciu.

Zobaczcie koniecznie, co to takiego!