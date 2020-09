Pokazała pismo od Lewandowskiej. "Tak to wyglądało u mnie"

W sieci wrze po tym, na co zdecydowali się prawnicy Anny Lewandowskiej. Adwokatka wpływowej trenerki wysłała pismo do Mai Staśko, publicystki i aktywistki na rzecz praw kobiet, w którym napisano, że jeśli nie usunie krytycznych względem Lewandowskiej wpisów, może spodziewać się pozwu. Wymieniona kwota to 50 tys. złotych.