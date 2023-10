Pokazała zdjęcia po usunięciu toksycznej substancji z piersi. Jej ciało jest okaleczone

Celebrytka mówi otwarcie o tym, że operacja zmieniła jej wygląd. Zacznijmy jednak od początku. Parę lat temu Ania zdecydowała się na powiększenie piersi za pomocą aquafillingu. Lekarz, który wówczas wykonywał zabieg, zapewniał ją, że to bardzo bezpieczna metoda i mniej inwazyjna, niż powiększanie piersi za pomocą implantów. Nie do końca było to prawdą. Bowiem po latach okazało się, że żel, który wstrzyknięto w piersi kobiety, jest bardzo niebezpieczny. Niezwłoczna była operacja, polegająca na jego usunięciu. Niestety, ale konieczne okazało się również usunięcie części mięśni piersiowych celebrytki.