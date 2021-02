Pokazali, jak spędzają sobotę. Posypały się komplementy

Trudno o bardziej gwiazdorski i bardziej rozchwytywany związek w polskim show-biznesie. Ona – wielka gwiazda stacji TVN, on – były piłkarz i do niedawna etatowy podrywacz. Choć mało kto w to wierzył na początku ich znajomości, że stworzą udaną parę, to dziś nie ma wątpliwości – Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są ze sobą szczęśliwi i wciąż kochają się do szaleństwa.