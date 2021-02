Policja pod domem Mansona. Sprawdzała, co dzieje się z muzykiem

Manson z kolei musi mierzyć się nie tylko z oskarżeniami byłych partnerek i konfrontować z doniesieniami, ale także z konsekwencjami, które przyniosła afera. A te pojawiły się bardzo szybko i mocno dotykają zawodowo muzyka. Ze współpracy z nim zrezygnowała nie tylko wytwórnia płytowa, ale zaczął tracić także angaże filmowe, usunięto go m.in. z obsady "Amerykańskich bogów".

Sytuacja niewątpliwie mocno na niego wpływa. Do tego stopnia, że jak podaje portal TMZ, jego stan postanowiła sprawdzić policja. Funkcjonariuszy o pomoc miał poprosić znajomy muzyka, który bezskutecznie próbował się z nim skontaktować. Dłuższe milczenie ze strony Mansona zaniepokoiło go i przekazał służbom, że coś mogło mu się stać.

Relacja, która ich łączyła i tak była głośna – głównie dlatego, iż dzieliła ich spora różnica wieku. Gdy zaczęli się spotykać, ona miała zaledwie 19 lat, on wówczas 40. Mimo to związek przetrwał cztery lata, a para była nawet zaręczona. Po latach aktorka wyznała, że wcale nie wyglądał sielankowo i nie była to zwyczajna relacja gwiazdy rocka i jego młodej dziewczyny.