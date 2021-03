Groził policjantce gwałtem. Zeznała, co do niej powiedział

Wybryki Daniela Martyniuka wielu przestały już zaskakiwać. Syn gwiazdora disco-polo miał kilka zatargów z prawem, które nie uszły mu na sucho. Na początku marca Martyniuk pojawił się w sądzie, by odpowiedzieć za jazdę samochodem bez uprawnień. Przypomnijmy, że syn króla disco polo stracił uprawnienia w 2018 r., gdy został złapany na kierowaniu pod wpływem narkotyków. Zakaz miał obowiązywać go trzy lata, czyli do lata 2021 r., ale skandalista długo nie wytrzymał bez prowadzenia auta.

Martyniuk stawił się w sądzie na rozprawie w związku ze znieważeniem policjantów, którego miał się dopuścić w 2017 r. Przyznał się do obrazy funkcjonariuszy. Wyznał, że chce zmienić swoje życie. Białostocki sąd skazał go na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Policjantka, która 5 lat temu interweniowała w sprawie Martyniuka, mówiła, że mężczyzna był wtedy ewidentnie pod wpływem alkoholu. - Zaprowadziliśmy go z kolegą do radiowozu i podjęliśmy decyzję, że zawieziemy go na izbę wytrzeźwień. Tyle że przed samą izbą na ulicy siedziało dwóch mężczyzn. Jeden mówił, że boli go serce i potrzebuje pomocy. Wezwaliśmy karetkę i czekaliśmy na jej przyjazd. Pan Martyniuk bardzo się zdenerwował, że musi siedzieć w radiowozie i wtedy się zaczęło - relacjonowała.