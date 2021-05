Polka jest Beatą. Jak "Gorąca krew" Kozidrak mówi o pokoleniu kobiet

Autentyczność opłaciła się. Nawet gdy poruszała tak niebagatelne tematy jak prostytucja w "Ok, ok, nic nie wiem", narkomania w "Szklance wody", depresja w "Plamie na ścianie" czy stan wojenny w "Co mi Panie dasz", której wers bezpośrednio skierowany do generała Jaruzelskiego: "Wojtek (w oryginale Józek - przyp.red.), nie daruję ci tej nocy" zaśpiewała na jednym z koncertów w latach 80. Kolejne pokolenia utożsamiają się z piosenkami Kozidrak, co dowodzi, że jest nie tylko wybitnie uzdolnioną wokalistką, ale też i tekściarką.