Pomaga bezdomnym w pandemii. Kichali na nią bez maseczek

Aktorka bardzo świadomie podchodzi do tego, co je, jak żyje, co chciałaby osiągnąć. Angażuje się w pomoc słabszym. Nawet gdy oznacza to ryzykowanie swoim życiem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Iza Miko nie myśli tylko o sobie. (ONS)