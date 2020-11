Ponad milion głosów za usunięciem aktorki. Amber odpowiada

Internauci zebrali ponad milion podpisów pod petycją, w której nawołują do usunięcia Amber Heard z filmu "Aquaman 2". Tymczasem Amber żyje beztroskim życiem i mówi o tym, jak bardzo ją doceniono.

Amber Heard procesuje się ze swoim byłym mężem, Johnnym Deppem. Aktorka oskarżyła Deppa o przemoc psychiczną i fizyczną. Opowiedziała o tym, jak ratowała go, gdy ten staczał się na dno uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Pokazała światu zdjęcia, które są jej dowodem na to, że Depp to nie gwiazdor, a przemocowiec, alkoholik i narkoman. Johnny przegrał ostatni głośny proces, który toczył się w Londynie. Czekają go jednak cały czas kolejne sprawy sądowe przeciwko byłej żonie.

Depp doczekał się już bolesnych konsekwencji. Warner Bros zażądał, by Depp sam zrezygnował z udziału w filmie "Fantastyczne zwierzęta 3". Aktor przystał na to, choć uważa, że i wyrok, i cała ta sprawa jest skandaliczna. Internauci chcą, by podobny los spotkał teraz Amber Heard.

Od kilku miesięcy internauci zbierają podpisy za tym, by usunąć Amber Heard z kontynuacji przygód Aquamana.

"Ponieważ Amber Heard udowodniono, że jest sprawczynią przemocy domowej, Warner Bros. i DC Entertainment powinni i muszą usunąć ją ze swojego projektu filmowego 'Aquaman 2'. Nie wolno im ignorować cierpienia ofiar Heard i nie wolno im gloryfikować przemocy domowej" - można przeczytać w internetowej petycji.

Jest już ponad 1,1 mln podpisów. Fani nie widzą problemu, by w wojowniczkę Merę wcieliła się inna aktorka. Czy petycja coś da? Pojawiły się plotki, że Heard zostanie zastąpiona w filmie DC, bo jej wizerunek został poważnie nadwątlony procesem. Ale wygląda na to, że to tylko i wyłącznie plotki.

Heard udzieliła komentarza dla "Entertainment Weekly". Przekaz jest jasny.

- Jestem bardzo podekscytowana pozytywnymi reakcjami fanów i tym, jak bardzo docenili Aquamana i Merę, że będziemy mogli wrócić - mówi aktorka.

- Jestem podekscytowana tym, że będę mogła wziąć w tym udział - dodała.

- Opłacone plotki i opłacone kampanie w mediach społecznościowych nie dyktują warunków, bo nie mają oparcia w rzeczywistości. To dzięki fanom istnieje "Aquaman" i "Aquaman 2". Cieszę się, że będziemy mogli zacząć pracę w następnym roku - przyznała Amber w odpowiedzi na krążące pogłoski o jej zwolnieniu.