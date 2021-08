Wzruszające sceny w studiu "Dzień Dobry TVN". Pokazano wstrząsające nagranie

Jednym COVID-19 zabrał matkę, innym ojca czy syna. Wszystkim zabrał najbliższych i nieodwracalnie zburzył cały, dotychczasowy świat. Poruszające relacje czworga bohaterów klipu #zdążysz? na długo zostają w pamięci. Prospołeczna kampania Wirtualnej Polski ma nie tyle zachęcić Polaków do szczepień przeciwko COVID-19, co uświadomić niezaszczepionym, że ich wybór może zaważyć nie tylko na ich życiu, ale i życiu innych. Najpewniej tragedii bohaterów tego klipu, ale i tysięcy innych osób można by uniknąć.