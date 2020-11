Poślubił dużo młodszą kobietę. Opowiedział o życiu po ślubie

Piotr Machalica na długo po rozstaniu z Edytą Olszówką nie pokazywał się publicznie ze swoją nową wybranką. To właśnie dlatego niewiele było o niej wiadomo. Później jednak do mediów trafiły informacje na temat 44-letniej partnerki aktora . Okazało się, że jest matką dwójki dorosłych córek, a od kilku lat prowadzi częstochowski hotel Sonex i dwie restauracje.

Chociaż ich związek należał do burzliwych, w końcu Piotr i Aleksandra zdecydowali powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Stanęli na ślubnym kobiercu 19 września, a później udali się na huczne wesele, które miało trwać aż do rana .

Piotr Machalica o tym, jak zmieniło się jego życie po ślubie

Życie po ślubie nie zmieniło się w ogóle. Jak sam przyznaje, on i jego obecna małżonka postanowili po prostu "zalegalizować związek". "Znamy się czternaście lat, teraz postanowiliśmy nasz związek zalegalizować, że tak brzydko powiem, co niczego nie zmienia. Poza tym, że mamy obrączki na palcu, kochamy się tak samo, jak kochaliśmy się dwa, cztery czy sześć lat temu".

"Ja nie zakochałem się w Oli, ja ją pokochałem. To jest zasadnicza różnica: zakochać się, a pokochać kogoś. Pokochać, czyli poznać kogoś. Zabrzmi to górnolotnie, znowu, ale co tam – pokochać, czyli być ze sobą w dobrych i złych chwilach" - dodał.