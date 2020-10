Powiedziała, co myśli o protestujących. Nie pojawi się na strajkach

- Chcieliśmy wytłumaczyć, dlaczego nie jesteśmy z wami na ulicach. Mamy kwarantannę i do czasu aż się nie skończy, nie możemy wychodzić z domu - powiedziała celebrytka, a Henryk słodko gaworzył w tle. - Dlatego wspieramy was z domu, jesteśmy z wami i jesteśmy z was dumni - dodała.

- Przede wszystkim jesteśmy z was dumni. To niesamowite jak ludzie się wspierają, walczą o wolność i ideały. Nie zapomnimy o tym - dodał jej mąż.

Bardzo podobne, równie przejmujące zdjęcie wrzucił do sieci Radosław Majdan. Na tym ujęciu wydaje się, że Małgorzata Rozenek-Majdan ma w oczach łzy. - To, co się wydarzyło w przeciągu ostatnich paru dni, napawa mnie wielką dumą. Wzajemne wsparcie, walka o wolność i ideały, które pozwolą nam być wolnymi ludźmi - napisał były piłkarz, powtarzając poniekąd to, co powiedział już w nagraniu żony.