Mają już plan dla syna. "Henryk będzie lewakiem"

Małgorzata Rozenek-Majdan namawiająca jednego dnia z pokładu helikoptera do sięgania po ekologiczne rozwiązania, a następnego dnia reklamująca swoje czapki z wizerunkiem swojego psa za gigantyczną kwotę , zdradziła, że jej mąż szybko ocenił, czym w przyszłości będzie zajmował się ich syn.

- Jeszcze jak byłam w ciąży, poszliśmy na USG i na zdjęciu Henryś miał szeroko rozstawione paluszki u dłoni. Radosław na to z zadowoleniem: "Ooo, to jest szeroki rozstaw palców, będzie bramkarzem". Myślałam, że żartuje, patrzę na niego, a on jest śmiertelnie poważny - wspomina celebrytka w rozmowie z "Vivą".