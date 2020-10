Usunęła mocny wpis o PiS. Teraz jej menadżer tłumaczy

Temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego od kliku dni rozpala całą Polską. Ulicami wielu miast przechodzą protesty, a w sejmie dochodzi do awantur. Gwiazdy również zabrały głos w sprawie. Swojego oburzenia i rozgoryczenia obecną sytuacją nie kryją m.in. Joanna Koroniewska , Julia Wieniawa , Edyta Pazura, Kuba Wojewódzki , Paulina Młynarska, Mateusz Damięcki , Magdalena Cielecka, Martyna Wojciechowska , Michał Piróg czy Barbara Kurdej-Szatan. I gdy celebryci przerzucali się w publikowaniu kolejnych oświadczeń, Małgorzata Rozenek milczała. Wkrótce okazało się, dlaczego.

Perfekcyjna Pani Domu w ostatnim czasie boryka się z osobistymi problemami. Jej mąż Radosław Majdan trafił do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem, a ona sama została na kwarantannie z dwoma nastoletnimi synami oraz kilkumiesięcznym niemowlakiem. Była przerażona tym, co dzieje się w Polsce, ale długo milczała na ten temat.

W końcu jednak zabrała głos i opublikowała na Instagramie obszerny wpis, w którym uderzyła zarówno w działania PiS, jak i prezydenta Andrzeja Dudę. Post opatrzyła mocnym zdjęciem, na którym "celuje" do Jarosława Kaczyńskiego.

"Kiedy PiS przeprowadzał zamach na Trybunał Konstytucyjny, wielu z Was myślało: "To mnie nie dotyczy". Wczoraj zobaczyliśmy, że dotyczy. Kraj, w którym 98% aborcji wykonuje się ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, zabronił nawet tego, skazując kobiety na niewyobrażalne cierpienie. Ponad 70% Polaków jest za aborcją w tym przypadku. Słusznie rozumując, że skazywanie kobiety na donoszenie i rodzenie nieodwracalnie chorych dzieci, które po porodzie czeka tylko pełna męczarni egzystencja i bardzo bolesna śmierć, jest nieludzkie. Tak jak wczorajsza decyzja TK. PiS, JESTEŚCIE ODPOWIEDZIALNI ZA #piekłokobiet. Kiedyś Was rozliczymy" - napisała w jednym z fragmentów.